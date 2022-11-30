وزير الرياضة "الفيصل": "شكرًا لنجومنا ما قصرتم.. وشكرًا لجمهورنا الغالي.. وخيرها في غيرها"

أشاد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، بأداء ونتائج المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم قطر 2022، بالرغم من خروجه من دور المجموعات للبطولة.
وقال وزير الرياضة في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" بعد الخسارة أمام المكسيك، وتوديع منافسات المونديال بشكل رسمي: "شكرًا لنجومنا ما قصرتم.. وشكرًا لجمهورنا الغالي.. وخيرها في غيرها للجميع".
وودَّع المنتخب السعودي كأس العالم 2022؛ وذلك بعد الخسارة أمام المكسيك بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراته الأخيرة في المجموعة الثالثة من البطولة.