وزير الرياضة "الفيصل": "شكرًا لنجومنا ما قصرتم.. وشكرًا لجمهورنا الغالي.. وخيرها في غيرها"

وقال وزير الرياضة في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" بعد الخسارة أمام المكسيك، وتوديع منافسات المونديال بشكل رسمي: "شكرًا لنجومنا ما قصرتم.. وشكرًا لجمهورنا الغالي.. وخيرها في غيرها للجميع".