بعد التألق في مباراة أبها.. سيطرة أهلاوية على التشكيلة المثالية للجولة الـ 32 من الدوري

كشفت شبكة "Sofascore" المتخصّصة في الأرقام والإحصائيات الرياضية، عن التشكيلة المثالية للجولة الـ 32 من منافسات دوري روشن للمحترفين.
واحتوت التشكيلة الأفضل للجولة الـ 32 على 4 لاعبين من الأهلي بعد التألق الكبير في مباراة أبها، ولاعبَيْن من الطائي، كما تضمنت أيضاً لاعباً واحداً من كل من: الهلال، والنصر، والأخدود، والرائد، والحزم.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي:
حراسة المرمى: باولو فيتور (الأخدود).
خط الدفاع: حمد الجيزاني (الرائد)، باولو ريكاردو فيريرا (الحزم)، روبيرت باور (الطائي).
خط الوسط: روبن نيفيز (الهلال)، فرانك كيسيه (الأهلي)، سميحان النابت (الأهلي)، أوتافيو (النصر)، بيرنارد مينساه (الطائي).
خط الهجوم: رياض محرز (الأهلي)، فراس البريكان (الأهلي).