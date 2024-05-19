بعد التألق في مباراة أبها.. سيطرة أهلاوية على التشكيلة المثالية للجولة الـ 32 من الدوري

واحتوت التشكيلة الأفضل للجولة الـ 32 على 4 لاعبين من الأهلي بعد التألق الكبير في مباراة أبها، ولاعبَيْن من الطائي، كما تضمنت أيضاً لاعباً واحداً من كل من: الهلال، والنصر، والأخدود، والرائد، والحزم.