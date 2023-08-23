رياضة
اجتماع حاسم لتحديد مستقبل عبدالإله العمري مع النصر
كشفت مصادرُ إعلامية قريبة الصلة بإدارة النصر، عن اجتماع مرتقب لحسم مستقبل مدافع الفريق عبدالإله العمري.
وتعرّض اللاعب لانتقادات لاذعة من قبل جماهير النصر، في مباراة الفريق بالأمس أمام شباب الأهلي الإماراتي؛ وذلك بسبب تواضع مستواه.
وكان النصر قد تأهّل إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا على حساب ضيفه شباب الأهلي الإماراتي بعد فوزه الكبير بنتيجة "4-2"، وذلك في اللقاء الذي أقيم أمس الثلاثاء على ملعب "الأول بارك" في الرياض، ضمن الدور التمهيدي الفاصل في دوري أبطال آسيا 2023-2024.
وبحسب مصادر إعلامية: فإن إدارة النصر تملك ثلاثة عروض من أجل شراء بطاقة اللاعب من أندية الأهلي والاتحاد والقادسية.