اجتماع حاسم لتحديد مستقبل عبدالإله العمري مع النصر

وكان النصر قد تأهّل إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا على حساب ضيفه شباب الأهلي الإماراتي بعد فوزه الكبير بنتيجة "4-2"، وذلك في اللقاء الذي أقيم أمس الثلاثاء على ملعب "الأول بارك" في الرياض، ضمن الدور التمهيدي الفاصل في دوري أبطال آسيا 2023-2024.