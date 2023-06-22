أخضر الناشئين يقسو على الصين ويتربع على صدارة مجموعته بكأس آسيا

تربع منتخب السعودية على الصدارة، بعدما حصد الفوز الثالث على التوالي بتغلبه على الصين 3-0 يوم الخميس، على إستاد مدينة تشونبوري، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2023 في تايلاند.
وسجل محمد المولد (45)، ونواف البشري (79)، وعمار اليهيبي (90+2)، أهداف الفوز لصالح المنتخب السعودي.
وتصدرت السعودية ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، فيما تجمد رصيد منتخب الصين عند نقطة وحيدة .
وفي الدور ربع النهائي يلتقي منتخب السعودية مع ثاني المجموعة الرابعة التي تقام مبارياته غداً الجمعة .