أخضر الناشئين يقسو على الصين ويتربع على صدارة مجموعته بكأس آسيا

تربع منتخب السعودية على الصدارة، بعدما حصد الفوز الثالث على التوالي بتغلبه على الصين 3-0 يوم الخميس، على إستاد مدينة تشونبوري، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2023 في تايلاند.