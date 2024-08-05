الفارس "الراجحي" يتأهل إلى نهائي فردي الفروسية بالأولمبياد

تأهّل الفارس السعودي عبدالرحمن الراجحي لنهائي فردي الفروسية ضمن دورة الألعاب الأولمبية.
وكانت اللجنة الأوليمبية والبارلمبية قد ذكرت في وقت سابق أن 74 فارسًا الشوط التأهيلي ضمن منافسات قفز الحواجز (فردي مختلط) في دورة الألعاب الأولمبية، بحيث تكون هناك جولة واحدة لكل منهم، فيما سيتأهل 30 فارسًا إلى النهائي، بمشاركة 3 من فرسان المملكة.
ودخل الفارس عبدالرحمن الراجحي في تصفيات الفردي المختلط لقفز الحواجز إلى الميدان ثامنًا، ثم الفارس خالد المبطي برقم 32، ثم الفارس رمزي الدهامي برقم 55.
وقد استعد فرسان الأخضر لقفز الحواجز في هذا الشوط من خلال اختتام تحضيراتهم لتصفيات (فردي مختلط) ضمن دورة الألعاب الأولمبية.