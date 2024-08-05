الفارس "الراجحي" يتأهل إلى نهائي فردي الفروسية بالأولمبياد

وكانت اللجنة الأوليمبية والبارلمبية قد ذكرت في وقت سابق أن 74 فارسًا الشوط التأهيلي ضمن منافسات قفز الحواجز (فردي مختلط) في دورة الألعاب الأولمبية، بحيث تكون هناك جولة واحدة لكل منهم، فيما سيتأهل 30 فارسًا إلى النهائي، بمشاركة 3 من فرسان المملكة.