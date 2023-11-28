بعد ١٤ جولة.."بونو" يتصدر قائمة أكثر حراس المرمى حفاظاً على نظافة الشباك

وجاء بالمركز الثاني السنغالي إدوارد ميندي حارس الأهلي، بالتساوي مع البرازيلي مارسيلو غروهي حارس مرمى الاتحاد، حيث نجح كل منهما في الحفاظ على نظافة الشباك خلال 6 مباريات .