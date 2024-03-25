الهلال ينافس ميلان ووست هام يونايتد لضم " يوسف النصيري " مهاجم إشبيلية

يستهدف مسؤولو نادي الهلال التعاقد مع المغربي يوسف النصيري، مهاجم إشبيلية الإسباني والمنتخب المغربي ،خلال الموسم الصيفي المقبل وفقاً لعدة تقارير صحفية .
وبحسب ما أفادت به صحيفة "AS" فإن إدارة نادي الهلال تبحث عن هداف آخر بجانب الصربي ألكسندر ميتروفيتش هداف الفريق الحالي، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي السعودي تعمل على تجهيز مبلغ بقيمة 20 مليون يورو، لتقديمه لمسؤولي إشبيلية لضم المهاجم المغربي، في ظل اهتمام وست هام يونايتد الإنجليزي وميلان الإيطالي بضمه أيضاً.
وينتهي عقد يوسف النصيري البالغ من العمر 26 عاماً، في صيف 2025، وكان قد انضم للنادي الإسباني في يناير 2020، قادماً من ليغانيس، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 18 مليون يورو.