الهلال ينافس ميلان ووست هام يونايتد لضم " يوسف النصيري " مهاجم إشبيلية

وينتهي عقد يوسف النصيري البالغ من العمر 26 عاماً، في صيف 2025، وكان قد انضم للنادي الإسباني في يناير 2020، قادماً من ليغانيس، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 18 مليون يورو.