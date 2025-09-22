كأس خادم الحرمين الشريفين: ركلات الترجيح تحسم تأهل الشباب للدور ثمن النهائي

سجل أهداف المباراة كاراسكو للشباب في الدقيقة 12، قبل أن يتعادل تايرا لأبها في الدقيقة 27. وفي الشوط الإضافي الأول أضاف مورالها الهدف الثاني لأبها في الدقيقة 97، قبل أن يعادل سيرو النتيجة للشباب في الدقيقة 104.