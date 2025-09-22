كأس خادم الحرمين الشريفين: ركلات الترجيح تحسم تأهل الشباب للدور ثمن النهائي

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين عقب تغلبه على أبها.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات دور الـ32 من المسابقة بفوز الشباب عن طريق ركلات الترجيح.
وكان الوقتان الأصلي والإضافي قد انتهيا بالتعادل بهدفين لكل فريق، قبل أن تحسم ركلات الترجيح التأهل للشباب.
سجل أهداف المباراة كاراسكو للشباب في الدقيقة 12، قبل أن يتعادل تايرا لأبها في الدقيقة 27. وفي الشوط الإضافي الأول أضاف مورالها الهدف الثاني لأبها في الدقيقة 97، قبل أن يعادل سيرو النتيجة للشباب في الدقيقة 104.
كما شهدت المباراة إلغاء هدف لكاراسكو في الدقيقة 118.
وشهد اللقاء أيضًا حالتي طرد للاعبي الشباب: سعد بالعبيد في الدقيقة 30، وويسلي هوديت في الدقيقة 45 من الشوط الأول.