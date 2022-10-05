"كبوها": لجنة الكفاءة المالية تهدف أن تكون الأندية الرياضية المحترفة مستقرة ماليًّا وإداريًّا

وأضاف: "يتم طلب تقارير مقارنة من غرفة فض المنازعات، ولجنة الانضباط، ومركز التحكيم، ولجنة الاحتراف، عن القضايا والمطالبات، وكذلك اللجنة لديها بريد إلكتروني تستقبل مطالبات الأفراد أو الأندية على بعضها البعض: claims-esc@mos.gov.sa