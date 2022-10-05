"كبوها": لجنة الكفاءة المالية تهدف أن تكون الأندية الرياضية المحترفة مستقرة ماليًّا وإداريًّا

قال عبد الله كبوها رئيس لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة: إن تطبيق نطاق الكفاءة المالية مع الأندية يتم من خلال مراحل تدريجية تتضمن شروطًا وضوابط، تتطور من مرحلة إلى أخرى.
جاء حديث رئيس لجنة الكفاءة المالية، في المؤتمر الصحفي الدوري للقطاع الرياضي، الذي عُقد بمقرّ الوزارة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض، بحضور عدد من وسائل الإعلام.
وتابع: "هناك انخفاض تدريجي واضح في تقرير الالتزامات المالية للأندية واجبة السداد، واللجنة تحصر الالتزامات بشكل ربع سنوي، في حين يتم إصدار الشهادات بشكل نصف سنوي".
وأضاف: "يتم طلب تقارير مقارنة من غرفة فض المنازعات، ولجنة الانضباط، ومركز التحكيم، ولجنة الاحتراف، عن القضايا والمطالبات، وكذلك اللجنة لديها بريد إلكتروني تستقبل مطالبات الأفراد أو الأندية على بعضها البعض: claims-esc@mos.gov.sa
وختم حديثه بالقول: تهدف لجنة الكفاءة المالية لأن تكون الأندية الرياضية المحترفة مستقرة ماليًّا وإداريًّا.