ابتداءً من الموسم الرياضي الحالي.. رابطة الهواة تعلن بدء التسجيل لدوري السيدات لكرة القدم

كما اعتمد المجلس موعد انطلاق بطولة المملكة في الأول من نوفمبر 2023 على أن تُجرى قرعة البطولة السبت المقبل، بمحافظة جدة وبمشاركة 38 فريقًا من الروابط الفرعية، في حين اعتمدت الموازنة المالية المقدمة للاتحاد السعودي لكرة القدم للموسم القادم.