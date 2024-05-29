لقمة الهلال والنصر المرتقبة.. تغطية خاصة لنهائي كأس الملك على قنوات "SSC" و"شاهد"

وستنطلق التغطية من اليوم الخميس بنقل مؤتمرَي مدربَي الناديَين في الثالثة والنصف ظهرًا، ثم تتواصل التغطية بنقل تدريبات الناديَين ابتداء من السابعة مساء، وذلك على قنوات SSC NEWS + SSC 1 + SSC 5، فيما تنضم قناة SSC EXTRA 1 للتغطية في يوم الجمعة في البث الذي ينطلق الساعة الـ12 ظهرًا من خلال عرض ملخصات لمشوارَي الفريقَين في هذه البطولة، وفي الثانية ظهرًا ينطلق البرنامج المباشر (أغلى الكؤوس)، فيما ينطلق في السابعة مساء الاستديو التحليلي الخاص بالنهائي من داخل ملعب الجوهرة.