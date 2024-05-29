لقمة الهلال والنصر المرتقبة.. تغطية خاصة لنهائي كأس الملك على قنوات "SSC" و"شاهد"

تقوم قنوات "SSC" ومنصة "شاهد" بتغطية خاصة للمباراة النهائية لكأس الملك، الذي سيقام في التاسعة من مساء غد الجمعة بملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمدينة جدة.
وستنطلق التغطية من اليوم الخميس بنقل مؤتمرَي مدربَي الناديَين في الثالثة والنصف ظهرًا، ثم تتواصل التغطية بنقل تدريبات الناديَين ابتداء من السابعة مساء، وذلك على قنوات SSC NEWS + SSC 1 + SSC 5، فيما تنضم قناة SSC EXTRA 1 للتغطية في يوم الجمعة في البث الذي ينطلق الساعة الـ12 ظهرًا من خلال عرض ملخصات لمشوارَي الفريقَين في هذه البطولة، وفي الثانية ظهرًا ينطلق البرنامج المباشر (أغلى الكؤوس)، فيما ينطلق في السابعة مساء الاستديو التحليلي الخاص بالنهائي من داخل ملعب الجوهرة.
وإضافة لكوكبة المحللين والمراسلين في هذه التغطية، سيكون هناك 6 معلقين باللغة العربية، فضلاً عن التعليق الإنجليزي. وسيحضر كل من: علي سعيد الكعبي وفارس عوض ومدحت شلبي وفهد العتيبي ومحمد حسين وعيسى الحربين.
كما ستنقل منصة شاهد النهائي بتقنية 4K، وسيخصص برنامج برا 18 حلقتيه للنهائي الكبير، فيما ستواكب نشرات الأخبار كل المستجدات على رأس كل نشرة.