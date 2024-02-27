النصر حل ثانياً.. سيدات الأهلي أبطالاً للنسخة الثانية لممتاز الطائرة

توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة حنان القحطاني نادي الأهلي بكأس الدوري الممتاز للكرة الطائرة للسيدات في نسخته الثانية 2024م التي اختتمت اليوم على صالة نادي النصر.
وجاء في المركز الثاني نادي النصر وحل الزلفي في المركز الثالث وحصل الاتحاد على المركز الرابع.
وقبل التتويج كرمت القحطاني حكام اللقاء الختامي كما كرمت نجوم البطولة الحاصلين على الجوائز الفردية.
أفضل ضارب مركز 4 اللاعبة انستازيا من نادي الأهلي.
أفضل ضارب مركز 4 مكرر اللاعبة يوانا من نادي النصر.
أفضل ضارب مركز 2 اللاعبة ناسيا من نادي الاتحاد.
أفضل ضارب مركز 3 اللاعبة رهف الفالح من نادي النصر.
أفضل ضارب مركز 3 مكرر فاطمة العدوي من نادي الزلفي.
أفضل صانعة لعب اللاعبة ساشيكو من نادي الأهلي.
أفضل ليبرو اللاعبة لينا مراد من نادي الأهلي.
أفضل لاعب شامل في البطولة اللاعبة نيارا من نادي الأهلي.
وجائزة أفضل إداري دانة محسن من نادي الأهلي.
وكرم بندر الرشود المشرف على الألعاب المختلفة بنادي النصر فريق الزلفي بالميداليات البرونزية في حين كرم المدير التنفيذي بنادي النصر قوديو فتقا فريق النصر بالميداليات الفضية.
وعبرت حنان القحطاني عن سعادتها الكبيرة بنجاح النسخة الثانية من الدوري الممتاز للسيدات، وأشارت إلى أن الجميع لاحظ التطور الكبير الذي تشهده الرياضة النسائية وخصوصاً الكرة الطائرة بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة التي تولي القطاع الرياضي اهتماماً كبيراً حتى أصبح وطننا محط أنظار العالم أجمع.
وقالت: "بفضل دعم واهتمام قيادتنا للرياضة بقيادة وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وبحرص مجلس إدارة الاتحاد بقيادة الدكتور خالد الزغيبي ستصل طائرة السيدات لمنصات التتويج قريباً إن شاء الله".
وقدمت "القحطاني" شكرها وتقديرها لنادي النصر على استضافة البطولة وللقنوات الرياضية السعودية على نقلها ختام البطولة.