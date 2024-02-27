النصر حل ثانياً.. سيدات الأهلي أبطالاً للنسخة الثانية لممتاز الطائرة

وعبرت حنان القحطاني عن سعادتها الكبيرة بنجاح النسخة الثانية من الدوري الممتاز للسيدات، وأشارت إلى أن الجميع لاحظ التطور الكبير الذي تشهده الرياضة النسائية وخصوصاً الكرة الطائرة بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة التي تولي القطاع الرياضي اهتماماً كبيراً حتى أصبح وطننا محط أنظار العالم أجمع.