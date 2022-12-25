"ميسي" و "مبابي".. في صدارة المرشحين لجوائز "فيفا" 2022

وسلط التقرير الضوء أيضًا على لاعب كرة القدم الكرواتي لوكا مودريتش كواحدٍ من أبرز المرشحين للحصول على هذه الجائزة، بعد الفوز بها في عام 2018، مشيرًا إلى أن لاعب خط الوسط لم يكتفِ بإضافة لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة ولقب الدوري الثالث إلى قائمته هذا العام، بل حصل على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في بطولة كأس العالم قطر 2022.