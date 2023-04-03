عقب أحداث النهائي.. اتحاد الطائرة يعاقب الأهلي والهلال.. تعرف على التفاصيل

أصدر الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بياناً بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الجولة العشرين في دوري جاهز بين فريقي الأهلي والهلال على صالة وزارة الرياضة بجدة يوم الجمعة الماضي ، وجاء البيان كالتالي:" حرصاً من الاتحاد السعودي للكرة الطائرة على نشر الروح الرياضية والتنافس الشريف بين جميع أندية ولاعبي الوطن ولما عرف عن لاعبينا وجمهورنا من حسن الخلق والتنافس الشريف، وحيث إن ما حدث بعد مباراة الأهلي والهلال في دوري جاهز دخيل على ملاعبنا ورياضيينا ومرفوض شكلاً ومضمونا.