عقب أحداث النهائي.. اتحاد الطائرة يعاقب الأهلي والهلال.. تعرف على التفاصيل

أصدر الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بياناً بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الجولة العشرين في دوري جاهز بين فريقي الأهلي والهلال على صالة وزارة الرياضة بجدة يوم الجمعة الماضي ، وجاء البيان كالتالي:" حرصاً من الاتحاد السعودي للكرة الطائرة على نشر الروح الرياضية والتنافس الشريف بين جميع أندية ولاعبي الوطن ولما عرف عن لاعبينا وجمهورنا من حسن الخلق والتنافس الشريف، وحيث إن ما حدث بعد مباراة الأهلي والهلال في دوري جاهز دخيل على ملاعبنا ورياضيينا ومرفوض شكلاً ومضمونا.
وبناءً على توصيات اللجنة الفنية والمسابقات بشأن الأحداث التي وقعت بعد المباراة.. وبناءً على (اللائحة الفنية والمسابقات – الانضباط - الاستئناف) بالاتحاد السعودي للكرة الطائرة المادة الخامسة تقرر ما يلي:
أولاً: تغريم نادي الأهلي بمبلغ عشرين ألف ريال نظير ما بدر من جمهوره أثناء المباراة.
ثانياً: تغريم لاعب الهلال عبدالله الزهراني مبلغ عشرة آلاف ريال نظير ما بدر منه بعد المباراة.
ثالثاً: تغريم لاعب الأهلي إبراهيم مجرشي عشرة آلاف ريال نظير ما بدر منه بعد المباراة.
رابعاً: إنذار نادي الأهلي والتنبيه عليه بعدم تكرار ما حدث من جمهوره وإلا ستطبق بحقه العقوبة الأشد.
خامساً: إنذار ناديي الأهلي والهلال والتنبيه عليهما بعدم تكرار ما حدث من اللاعبين وإلا ستطبق بحقهما العقوبة الأشد.
ويهيب الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بجميع أندية ولاعبي الوطن بالتحلي بالروح الرياضية والابتعاد عن كل ما يثير التعصب والمشاحنات بين اللاعبين والجماهير.