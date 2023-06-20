النصر ينافس برشلونة على ضمّ الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش

كشفت صحيفة "calciomercato" الإيطالية عن موقف نادي إنتر ميلان الإيطالي من العرض المقدم من النصر، للتعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب الفريق، خلال الموسم المقبل.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية خلال الساعات القليلة الماضية، أن النصر يرغب بشدة في الحصول على خدمات لاعب وسط إنتر ميلان؛ حيث قدموا له عرضًا بلغت قيمته نحو 15 مليون يورو.
وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن إدارة إنتر ميلان غير راضية عن عرض النصر المقدم للاعب الكرواتي؛ حيث يعتقدون أن قيمة بروزوفيتش تقدر بنحو 20 و25 مليون يورو.
وأشارت الصحيفة إلى أن القرار الآن متروك لإدارة النصر، وأنه فى حالة دفع هذا المبلغ ستحسم الصفقة للنادي السعودي، فى ظلّ اهتمام برشلونة الإسباني أيضا بالحصول على بروزوفيتش.
ويمتلك بروزوفيتش صاحب الـ30 عامًا، عقدًا مع ناديه إنتر ميلان حتى عام 2026؛ حيث يلعب له منذ عام 2015، قادمًا من دينامو زغرب الكرواتى، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 25 مليون يورو.