النصر ينافس برشلونة على ضمّ الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش

ويمتلك بروزوفيتش صاحب الـ30 عامًا، عقدًا مع ناديه إنتر ميلان حتى عام 2026؛ حيث يلعب له منذ عام 2015، قادمًا من دينامو زغرب الكرواتى، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 25 مليون يورو.