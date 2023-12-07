معاذ حريري يفوز بالمركز الثالث في رالي القصيم 2023

حقق متسابق الراليات الكابتن معاذ حريري المركز الثالث في رالي القصيم الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات 2023 في فئة "تي 4" على متن سيارته من طراز "كانام مافريك" ضمن فريق الحصان الأسود بعد منافسة قوية.
وعبّر كابتن معاذ حريري عن سعادته بتحقيق المركز الثالث والصعود على منصة التتويج في الراليات الصحراوية للمرة الثانية على التوالي، بعدما كان قد توج بالمركز الثالث في رالي "تبوك – نيوم" في فئة "تي 4" في مايو الماضي.
وقطع البطل السعودي مسافة إجمالية بلغت 650 كيلومترًا في محافظة الشماسية والمذنب حيث أُقيمت المرحلتان.
وقال حريري إنه استمتع بالسباق في أجواء مثالية بالقصيم على مدى ثلاثة أيام من التنافس، مضيفًا أن مسار الرالي كان به العديد من التحديات في المسارات الرملية والمساحات المفتوحة، لذلك كان التنافس شديدًا بين المتسابقين.
ووعد "حريري" الجمهور ببذل سائر الجهود خلال الفترة القادمة لتحقيق مزيد من النجاحات في المشاركات القادمة، حيث يستعد البطل السعودي للمشاركة في رالي جدة 2023 الذي سينطلق منتصف شهر ديسمبر القادم.
وتقدم البطل السعودي بالشكر إلى المنظمين والرعاة الذين أسهموا في خروج الرالي بشكل مثالي وبتنظيم مميز يليق بكون رالي القصيم أحد أبرز الأحداث الرياضية في بطولات رياضة السيارات والدراجات النارية.
ويعد إنجاز "حريري" في رالي القصيم حافزًا لمشاركات مستمرة في الراليات المحلية والعالمية.
ومن ناحية أخرى أفادت شركة مكيون مطورون عمرانيون الراعي الرسمي للكابتن معاذ حريري وملاحه شوبين كيريل بأنها تضع دعم الرياضة والرياضيين ضمن أولوياتها وأهمية ذلك في الرؤى المستقبلية للمملكة.
وكان الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم، قد أعطى إشارة انطلاق رالي القصيم 2023 بحضور الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وتحديدًا في متنزه القصيم الوطني بمدينة بريدة.
ويعد رالي القصيم ثالث جولات البطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وأُقيم في الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر الجاري، بمشاركة 76 متسابقًا وملاحًا من 11 دولة هي (السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وألمانيا وفرنسا وإسبانيا والبرازيل والنرويج وتونس)، ويتألف مسار الرالي من مرحلتين، ومرحلة استعراضية.