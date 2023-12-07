معاذ حريري يفوز بالمركز الثالث في رالي القصيم 2023

وقال حريري إنه استمتع بالسباق في أجواء مثالية بالقصيم على مدى ثلاثة أيام من التنافس، مضيفًا أن مسار الرالي كان به العديد من التحديات في المسارات الرملية والمساحات المفتوحة، لذلك كان التنافس شديدًا بين المتسابقين.