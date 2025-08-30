ضمن سلسلة PIF العالمية.. دانييل كانغ تنضم إلى نخبة نجمات الجولف في بطولة أرامكو هيوستن

تستعد بطولة أرامكو هيوستن لاستقبال واحدة من أبرز نجمات الجولف، حيث أكدت نجمة البطولات الكبرى دانييل كانغ مشاركتها في البطولة المرتقبة، والتي ستقام من 5 إلى 7 سبتمبر المقبل، على ملعب جولف كريست في بيرلاند، تكساس.
وتشارك دانييل كانغ، الفائزة بستة ألقاب في جولة الـ LPGA وبطلة بطولة KPMG PGA للسيدات لعام 2017، في بطولة أرامكو هيوستن ضمن سلسلة PIF العالمية للجولة الأوروبية للسيدات، لتضيف بخبرتها العالمية وروحها التنافسية بُعدًا مميزًا للبطولة.
نخبة سفيرات جولف السعودية
وتشهد بطولة أرامكو هيوستن مشاركة نخبة من سفيرات جولف السعودية إلى جانب مجموعة من أبرز نجمات الجولف العالميات، من بينهن تشارلي هال، كارلوتا سيغاندا، سيلين بوتييه، آن فان دام، أليسون لي، برونتي لو، بولين روسان-بوشار، موني هي (ليلي)، وماريان سكاربنورد، لتقدّم البطولة للجماهير أسبوعًا حافلًا بالمنافسات عالمية المستوى.
وتعكس مشاركة سفيرات جولف السعودية في بطولة أرامكو هيوستن التزام جولف السعودية بتوسيع قاعدة اللعبة وجذب جماهير جديدة، إلى جانب ترسيخ إرث مستدام لمستقبل جولف السيدات. كما تؤكد هذه المشاركة حرص جولف السعودية على تقديم منافسات عالمية المستوى، وخلق فرص مؤثرة تسهم في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في الرياضة.
وتسجّل بطولة أرامكو هيوستن الظهور الأول لسلسلة PIF العالمية في تكساس، حاملة رؤيتها الطموحة للارتقاء برياضة جولف السيدات المحترفات إلى واحدة من أكثر المجتمعات الرياضية حيوية، إلى جانب ما تتميز به من ثقافة جولف مزدهرة توفر للمدينة أرضية مثالية لاحتضان هذه البطولة المرموقة.