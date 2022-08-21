رئيس القيصومة "الحربي" بثقة: لا نخشى الأهلي ومباراتنا معهم مجرد ثلاث نقاط!

قال رئيس نادي القيصومة صالح الحربي إن المباراة الافتتاحية لنادي القيصومة في دوري الدرجة الأولى "يلو" ضد نادي الأهلي تعد أمام فريق كبير، والفوز بها لن يتجاوز الثلاثة نقاط.
وقال "الحربي" في أول تصريح له: نحن ولله الحمد جاهزون للمباراة الافتتاحية ولغيرها جيدًا، وهي مباراة واحدة، الفوز بها مجرد الظفر بثلاث نقاط وخسارتها تعني خسارة ثلاث نقاط، لذلك نحن لم نستعد لها فقط ولكننا استعددنا لدوري كامل ونطمح إلى تحقيق نتائج إيجابية وخاصة بأنه الموسم الأول لنا بالدرجة الأولى".
وعن توقعاته لنتيجة المباراة أشار الحربي إلى أن فريقه جاهز للأهلي ولأي مباراة، وسيقدمون مباراة كبيرة أمام ضيف الأولى القادم من "الممتاز"، والتوقعات بعلم الغيب.
يُذكر أن لقاء القيصومة أمام الأهلي سيُقام الأربعاء المقبل، في تمام الساعة 8:50 مساء، على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية " الجوهرة المشعة" في جدة، وهو اللقاء الأول للأهلي بتاريخه بالدرجة الأولى بعد هبوطه من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي.