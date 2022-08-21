رئيس القيصومة "الحربي" بثقة: لا نخشى الأهلي ومباراتنا معهم مجرد ثلاث نقاط!

وقال "الحربي" في أول تصريح له: نحن ولله الحمد جاهزون للمباراة الافتتاحية ولغيرها جيدًا، وهي مباراة واحدة، الفوز بها مجرد الظفر بثلاث نقاط وخسارتها تعني خسارة ثلاث نقاط، لذلك نحن لم نستعد لها فقط ولكننا استعددنا لدوري كامل ونطمح إلى تحقيق نتائج إيجابية وخاصة بأنه الموسم الأول لنا بالدرجة الأولى".