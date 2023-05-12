حسمها عبدالله المعيوف "راعي المعروف".. الهلال يُتوَّج بلقب كأس الملك من أمام الوحدة

برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وبحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تُوِّج فريق الهلال الأول لكرة القدم بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين (أغلى الكؤوس)؛ وذلك بعد أن كسب نظيره الوحدة بنتيجة 7/ 6 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الجمعة على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، بقيادة الحكم البولندي "سيمون".