حسمها عبدالله المعيوف "راعي المعروف".. الهلال يُتوَّج بلقب كأس الملك من أمام الوحدة

برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وبحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تُوِّج فريق الهلال الأول لكرة القدم بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين (أغلى الكؤوس)؛ وذلك بعد أن كسب نظيره الوحدة بنتيجة 7/ 6 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الجمعة على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، بقيادة الحكم البولندي "سيمون".
استحوذ الهلال على النسبة الكبرى من اللعب، لكنه استحواذ سلبي؛ إذ لم تكن محاولات (ماريغا، ديلغادو، فييتو وكنو) كافيه لزيارة شباك حارس "الفرسان" منير محمدي، بل على العكس؛ أخطأ "كنو" في إبعاد كرة؛ ليخطفها كريم يودا، ويرسلها أرضية على يسار حارس الأزرق عبدالله المعيوف هدفًا أول للوحدة عند الدقيقة الـ35.
وعند الدقيقة الـ43 تعاطف القائم الوحداوي الأيسر مع تسديدة لاعب الهلال "ديلغادو".
دفع مدرب الهلال "دياز" بالثلاثي (إيغالو، ناصر الدوسري وسعود عبدالحميد) من أجل تعديل النتيجة مبكرًا، لكن اللعب انحصر وسط الميدان حتى الدقيقة الـ65، حين سدد "إيغالو" كرة اعتلت العارضة الوحداوي.
وعند الدقيقة الـ74 ألغى حكم اللقاء هدفًا للهلال، كان قد أحرزه البليهي؛ بداعي أن الكرة خرجت عن خط المرمى.
وضاع على الوحدة فرصة تعزيز النتيجة عن طريق يحيى النجعي عند الدقيقة الـ79.
وشهدت الدقائق المتبقية من عمر اللقاء تألقًا لحارس الوحدة "محمدي"؛ إذ تصدى لتسديدات "إيغالو" عند الدقيقتَين الـ80 والـ86. وفي الدقيقة الـ9+90 عدَّل البليهي النتيجة للهلال بعد استثماره عرضية زميله ناصر الدوسري.
أضاع لاعب الهلال عبدالله الحمدان فرصة التعزيز، ثم أهدر مصعب الجوير ركلة جزاء للأزرق عند الدقيقة الـ95.
وعند الدقيقة الـ107 أضاع الحمدان فرصة أخرى داخل الصندوق الوحداوي.
ابتسمت ركلات الترجيح لفريق الهلال؛ ليُتوَّج باللقب العاشر في مسيرته.