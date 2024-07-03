لاعب المنتخب السعودي الواثب حسين آل حزام يطير إلى أولمبياد باريس 2024

وبهذا التأهل، ارتفع عدد رياضيي المملكة المتأهلين حتى اليوم للأولمبياد، إلى 7 رياضيين، وهم: المنتخب السعودي لقفز الحواجز والمكون من الفرسان رمزي الدهامي وعبدالله الشربتلي وعبدالرحمن الراجحي وخالد المبطي، ولاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا أبو طالب في منافسات وزن 49 كجم، ولاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى محمد تولو في مسابقة رمي الجلة، وزميله حسين آل حزام في القفز بالعصا.