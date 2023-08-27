رياضة
الهلال يرفض بيع عقد "ديلغادو" بأقلّ من 20 مليون يورو
كشف الصحفي "رودي غاليتي" عن تلقّي نادي الهلال عرضين رسميين للتعاقد مع البرازيلي ميشيل ديلغادو لاعب الفريق، بالموسم الصيفي الجاري.
ووفقًا لما أفاد به الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت": فإن هناك مفاوضات جارية الآن داخل النادي، بالتعاون مع المدرب "خيسوس"؛ لتحديد ما يجب فعله مع اللاعب البرازيلي.
وكانت قد أبدت عدة أندية برازيلية اهتمامها بالتعاقد مع لاعب الهلال؛ مثل: ساو باولو، بالميراس، بوتافوغو، فلامينغو، غريميو، إنترناسيونال، كورينثيانز، بالإضافة إلى أتليتكو إم جي.
وسبق أنْ أفادت تقارير صحفية بأنّ الهلال يرفض بيعَ ديلغادو بمبلغ أقلّ من 20 مليون يورو؛ ما صعّب انتقال اللاعب لأي نادٍ بشكل كبير.
وانتقل ميشيل صاحب الـ27 عامًا، إلى نادي الهلال في 2022، بعقد يمتدُّ لمدة 3سنوات، قادمًا من فلامنغو البرازيلي.