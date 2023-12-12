إنتر ميامي: سنواجه الهلال والنصر في الرياض بقيادة ميسي

أكد نادي إنتر ميامي الأمريكي، مشاركته في كأس موسم الرياض 2023؛ حيث سيواجه بقيادة نجمه ليونيل ميسي فريق الهلال في 29 يناير، وسيواجه النصر في الأول من فبراير المقبل.