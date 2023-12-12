إنتر ميامي: سنواجه الهلال والنصر في الرياض بقيادة ميسي

أكد نادي إنتر ميامي الأمريكي، مشاركته في كأس موسم الرياض 2023؛ حيث سيواجه بقيادة نجمه ليونيل ميسي فريق الهلال في 29 يناير، وسيواجه النصر في الأول من فبراير المقبل.
وسيحتضن ملعب "المملكة أرينا" بالرياض المباريات.. وأطلق على المواجهة المرتقبة بين ميسي (نجم إنتر ميامي)، وكريستيانو (نجم النصر)، اسم "الرقصة الأخيرة- The last dance".
وقال كريس هيندرسون، المدير الرياضي لإنتر ميامي: "سوف توفر هذه المباريات اختبارات مهمة لفريقنا؛ وهو ما سيفيدنا بينما نستعد للموسم الجديد، ونحن متحمسون لفرصة أن يواجه فريقنا بقيادة ميسي فرقًا ذات كفاءة مثل الهلال والنصر".