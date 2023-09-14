قبل موقعة السوبرالأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.. لاعب الأهلي المصري "بيرسي تاو" يصل إلى الطائف

انضم الجنوب أفريقي، بيرسي تاو، جناح فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم، إلى بعثة الفريق في السعودية، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، الجمعة في كأس السوبر الأفريقي.