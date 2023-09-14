قبل موقعة السوبرالأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.. لاعب الأهلي المصري "بيرسي تاو" يصل إلى الطائف

انضم الجنوب أفريقي، بيرسي تاو، جناح فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم، إلى بعثة الفريق في السعودية، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، الجمعة في كأس السوبر الأفريقي.
وذكر الموقع الرسمي للأهلي المصري، الخميس أن تاو لحق ببعثة الفريق في مقر إقامتها بمدينة الطائف، بعد مشاركته مع منتخب جنوب أفريقيا في معسكره الأخير.
وأضاف أن الاجتماع الفني للمباراة الذي عقد، الخميس أسفر عن الاتفاق على ارتداء الفريق الأحمر لزيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، فيما يرتدي الفريق الجزائري قمصانًا باللون الأبيض والشورت الأسود والجوارب البيضاء.
وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة الأمور الخاصة بالمباراة، وموعد وصول كل فريق لأرض الملعب، وبقية الجوانب التنظيمية خلال اللقاء.