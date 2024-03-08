بالفيديو.. "سبق" ترصد مشاعر جماهير كأس مصر: نريد البطولة في الرياض سنويًّا

بالفيديو.. "سبق" ترصد مشاعر جماهير كأس مصر: نريد البطولة في الرياض سنويًّا
رصدت "سبق" مشاعر الجماهير المصرية التي حضرت بطولة كأس مصر التي تقام للمرة الأولى خارج البلاد بعد أكثر من 100 سنة من تأسيس البطولة، وذلك على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، ضمن الفعاليات التي يستضيفها موسم الرياض 2024.
وتفصيلاً، قدمت الجماهير المصرية شكرها لموسم الرياض على حسن التنظيم للنهائي متمنية إقامة هذه البطولة سنويًّا في الرياض.
وقال مشجع لفريق الزمالك، الذي حضر بصحبة ولدَيه مروان وملك، إن التنظيم الممتاز دفعه لحضور النهائي بين الأهلي والزمالك للمرة الأولى في حياته مع طفلَيه، مُرجعًا هزيمة فريقه إلى قلة التركيز بسبب قلة خبرة اللاعبين الجدد.
وأضاف مشجع الزمالك إبراهيم بأن فريقه كان الأفضل مستوى بالرغم من الهزيمة.
ووصف حمدي السيد مشجع للأهلي روعة تنظيم المباراة بأنها كأس وبطولة أخرى.
وأضاف أحمد الراوي (مشجع أهلاوي): تنظيم البطولة كان رائعًا، ووجدت سهولة كبيرة في الوصول إلى مقعدي في الملعب. معبرًا عن فخره بهذا الفوز وحسن التنظيم.
وتوَّج رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، فريق النادي الأهلي، بلقب بطولة كأس مصر لموسم 2022 - 2023 للمرة الـ39 في تاريخه؛ وذلك عقب الفوز على غريمه التقليدي الزمالك 2 - صفر في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة في نهائي البطولة التي أُقيمت بملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن الفعاليات التي يستضيفها موسم الرياض 2024م.