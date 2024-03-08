بالفيديو.. "سبق" ترصد مشاعر جماهير كأس مصر: نريد البطولة في الرياض سنويًّا

وتوَّج رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، فريق النادي الأهلي، بلقب بطولة كأس مصر لموسم 2022 - 2023 للمرة الـ39 في تاريخه؛ وذلك عقب الفوز على غريمه التقليدي الزمالك 2 - صفر في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة في نهائي البطولة التي أُقيمت بملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن الفعاليات التي يستضيفها موسم الرياض 2024م.