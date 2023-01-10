في الجولة 16 من " دوري يلو".. الأهلي يتعثر بالتعادل أمام القادسية

تعثر فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي أمام نظيره القادسية 1/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر، ضمن منافسات " دوري يلو " لأندية الدرجة الأولى ( الجولة 16 ) .