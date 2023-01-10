رياضة

في الجولة 16 من " دوري يلو".. الأهلي يتعثر بالتعادل أمام القادسية

في الجولة 16 من " دوري يلو".. الأهلي يتعثر بالتعادل أمام القادسية
أحمد سرور
أحمد سرور

تعثر فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي أمام نظيره القادسية 1/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر، ضمن منافسات " دوري يلو " لأندية الدرجة الأولى ( الجولة 16 ) .

الشوط الأول انتهى بتقدم القادسية بهدف "موسوفا" عند الدقيقة الثانية، بعد استثماره لكرة مرتدة سريعة .

كما تكفلت العارضة القدساوية بالتصدي لرأسية لاعب الأهلي هيثم عسيري عند الدقيقة 20 .

ومع مطلع الشوط الثاني عاد الأهلي للمباراة عند الدقيقة 54 بعد أن أحرز "البديل الناجح " حسن العلي هدف التعادل لفريقه، إثر استثماره لخطأ قاتل من حارس القادسية " رايس مبولحي " .

بتلك النتيجة بقي الأهلي سادساً برصيد 25 نقطة، فيما قفز القادسية للمركز 12 برصيد 17 نقطة.

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