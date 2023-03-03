أنظار عالم الفروسية تتوجه إلى العلا لمتابعة كأس خادم الحرمین للقدرة والتحمُّل.. و"سبق" توثِّق

تتجه أنظار عالم الفروسیة إلى محافظة العلا اليوم السبت، حیث یخوض 200 من أفضل الفرسان والفارسات في منافسات القدرة والتحمل حول العالم النسخة الرابعة من بطولة كأس خادم الحرمین الشریفین الدولیة للقدرة والتحمل 2023.
ويبلغ طول المنافسة 120 كیلومترًا، وتستضیفھا الھیئة الملكیة لمحافظة العلا اليوم السبت 4 مارس 2023 بالشراكة مع الاتحاد السعودي للفروسیة تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسیة. كما تحضر "سبق" هذا المحفل الرياضي الدولي لتوثيقه.
ویشارك فرسان وفارسات، یمثلون 40 دولة، بمن فیھم حامل اللقب للنسخة السابقة فیدیریكو فیربیر من الأوروغواي، والفرنسیة مارغوت شازیل التي احتلت المركز الثالث في بطولة العام الماضي، ویستمرون في الاشتراك في النسخة الرابعة من السباق، التي تقام في قریة الفرسان بمحافظة العلا.
وقبیل الحدث المرتقب استضافت الھیئة الملكیة لمحافظة العلا مؤتمرًا صحفیًّا خاصًّا، حضره رئیس البرنامج التنفیذي لقطاع الریاضة زیاد السحیباني، وفیلیب جونز رئیس قطاع السیاحة، إضافة إلى المستشار الفني للاتحاد السعودي للفروسیة الدكتور أنس الحسن، ومدير الفعالیات بالاتحاد الدولي للفروسية برایان كولین، ورئيس مجلس إدارة الوكالة الفرنسیة لتطویر العلا دن جیرار.
وأوضح السحیباني في افتتاح المؤتمر الصحفي أن ھذه البطولة تضع أعین كل المعنیین بعالم الفروسیة على محافظة العلا، وعلى طبیعتھا المذھلة، ومناظرھا الریاضیة الفریدة؛ وهو ما من شأنه تسلیط الضوء على إمكاناتنا القویة كمضیف للأحداث الریاضیة الدولیة ذات المستوى العالمي.
وأضاف بأنه في إطار استراتیجیة الفروسیة التي وضعتھا الھیئة الملكیة لمحافظة العلا، تظھر في البطولة مشاركة محلیة كبیرة ھذا العام، تتمثل في وجود خمسة فرسان محلیین؛ وذلك بفضل برنامج تطویر الذي قدّم لھؤلاء مجموعة مختارة من دورات التدریب والمشورة والدعم الفني، إضافة إلى خبرات تنافسیة واسعة.
وأشار إلى أن الھیئة الملكیة لمحافظة العلا تبذل جھودًا مكثفة في مجال الفروسیة ضمن استراتیجیة طویلة المدى؛ لتطویر القطاع بشكل مستدام، والمساھمة في اقتصاد المنطقة؛ وبالتالي المساھمة في تحقیق أھداف عدة لرؤیة 2030، والمخطط العام لمحافظة العلا.
وقال: جھودنا تسھم الیوم في إنشاء مركز عمل، من شأنه أن یولد مجموعة من المواھب المحلیة، ویضمن تطورًا كبیرًا على جمیع المستویات لریاضة الفروسیة في المنطقة.
إلى ذلك، سيتولى أكثر من 40 من أبناء وبنات العلا مھام الإشراف على المنافسة، والمساعدة البیطریة، بعد اختیارھم من ضمن قائمة مختصرة، تضم أكثر من 80 شابًّا، خضعوا لبرنامج تدريبي صارم بالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسیة قبل البطولة.
وتأكیدًا لالتزام البطولة بالمساواة بین الجنسین، شكلت الإناث نسبة 30% من المشاركین في البرنامج التدریبي.
ويتكون مسار البطولة ھذا العام من لفة أولى بطول 38.2 كیلومتر، ثم یقطع المتسابقون مسافة 32.1 كیلومتر، تلیھا لفتان بطول 27.3 كیلومتر، و22.4 كیلومتر، مستعرضین المناظر الطبیعیة الخلابة والجمال الطبیعي والتاریخ لمحافطة العلا.
من جهته، قال رئيس قطاع السياحة فیلیب جونز: "بطولة كأس خادم الحرمین الشریفین للقدرة والتحمل تُقدِّم للعالم فرصة ثمینة لمشاھدة بعض عروض الفروسیة الرائعة، وكذلك التراث الاستثنائي والجمال الطبیعي للعلا.. فقد أصبحت بسرعة مركزًا للعدید من الریاضات، بدءًا من الفروسیة وصولاً إلى ركوب الدراجات، وریاضات المغامرة، مثل تسلق الصخور والجري".
وأضاف: "من خلال جھودنا في التنمیة المستدامة والمسؤولة للمنطقة، نعمل بجد على جعل العلا مركزًا إقلیمیًّا مستدامًا للریاضة. واستراتیجیتنا في مجال الفروسیة مھمة جدًّا لتحقیق ذلك؛ فنحن نستثمر الكثیر في تطویر البنیة التحتیة، وإعداد تقویم فعالیات مستمر على مدار العام، وتطویر المواھب المحلیة؛ لدعم وتنمیة قطاع الفروسیة في العلا".