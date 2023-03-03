أنظار عالم الفروسية تتوجه إلى العلا لمتابعة كأس خادم الحرمین للقدرة والتحمُّل.. و"سبق" توثِّق

إلى ذلك، سيتولى أكثر من 40 من أبناء وبنات العلا مھام الإشراف على المنافسة، والمساعدة البیطریة، بعد اختیارھم من ضمن قائمة مختصرة، تضم أكثر من 80 شابًّا، خضعوا لبرنامج تدريبي صارم بالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسیة قبل البطولة.