استمرت 10 أشهر .. اتحاد الكرة يعلن ختام برنامج أكاديمية IMG الرياضية لثنائي أخضر الشابات

وتتضمن خطة أداء أكاديمية IMG التي استمرت 10 أشهر، العديد من البرامج من ضمنها الحصص التدريبية الاعتيادية وتمارين رفع اللياقة البدنية وتمارين التركيز والمرونة والتعامل مع الضغط والصعوبات، ويحتوي البرنامج أيضًا على محاضرات نظرية عن التغذية والتكيف الذهني وتنمية مهارات القيادة والعديد من المهارات المساعدة للاعبة كرة القدم.