استمرت 10 أشهر .. اتحاد الكرة يعلن ختام برنامج أكاديمية IMG الرياضية لثنائي أخضر الشابات

أنهت لاعبتا المنتخب السعودي للشابات تحت 20 عامًا، مجد العتيبي ومنيرة الغنام، بعثتهما لبرنامج أكاديمية IMG الرياضية والذي انطلق في شهر أغسطس الماضي.
وتتضمن خطة أداء أكاديمية IMG التي استمرت 10 أشهر، العديد من البرامج من ضمنها الحصص التدريبية الاعتيادية وتمارين رفع اللياقة البدنية وتمارين التركيز والمرونة والتعامل مع الضغط والصعوبات، ويحتوي البرنامج أيضًا على محاضرات نظرية عن التغذية والتكيف الذهني وتنمية مهارات القيادة والعديد من المهارات المساعدة للاعبة كرة القدم.
وتُعد الأكاديمية رائدة في مجال التعليم الرياضي، حيث تقدم برامج ومعسكرات مختلفة لتطوير الطلاب على الصعيدين المهني والرياضي بمقرها في ولاية فلوريدا الأمريكية.
وسيستمر الاتحاد السعودي في الاستثمار بالمواهب الناشئة، للمساهمة في مستقبل كروي مبهر.