دوري روشن للمحترفين.. "الرائد" يزيد جراح "الباطن" بهاتريك لـ"البركاوي"

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد فوزًا مثيرًا على شقيقه الباطن؛ ما زاد من جراح الأخير، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ضمن مباريات الجولة الـ25 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بفوز الرائد بثلاثة أهداف لهدف.
أهداف المباراة سجلها اللاعب كريم البركاوي للرائد "هاتريك" في الدقائق الـ17 والـ24 والـ28، بينما سجل للباطن اللاعب أندريس روا في الدقيقة الـ38.
وبتلك النتيجة يرفع الرائد رصيده للنقطة رقم 29، فيما توقف رصيد الباطن عند النقطة رقم 15 في المركز الأخير.