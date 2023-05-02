دوري روشن للمحترفين.. "الرائد" يزيد جراح "الباطن" بهاتريك لـ"البركاوي"

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد فوزًا مثيرًا على شقيقه الباطن؛ ما زاد من جراح الأخير، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء.