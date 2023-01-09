"يان" يعلن القائمة النهائية لأخضر اليد في بطولة كأس العالم 2023.. تعرف عليها

ومن المقرر أن تغادر البعثة السعودية يوم غدٍ الثلاثاء إلى بولندا، مقر إقامة مواجهات الأخضر في بطولة العالم، بعد اختتام المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي مساء اليوم الاثنين، والتي أقيمت على مدار 16 يوماً في دولة السويد، تخللها مواجهتان وديتان أمام المنتخب الدنماركي.