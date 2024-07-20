"أخضر الطائرة" تحت 20 عامًا يصل إندونيسيا للمشاركة في البطولة الآسيوية

وصلت بعثة المنتخب السعودي للكرة الطائرة تحت 20 عامًا اليوم السبت إلى مدينة سورابايا الإندونيسية؛ وذلك للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ22 للكرة الطائرة تحت 20 عامًا، التي ستنطلق خلال الفترة من 23 إلى 30 يوليو الحالي، بمشاركة 16 منتخبًا.