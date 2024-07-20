"أخضر الطائرة" تحت 20 عامًا يصل إندونيسيا للمشاركة في البطولة الآسيوية

وصلت بعثة المنتخب السعودي للكرة الطائرة تحت 20 عامًا اليوم السبت إلى مدينة سورابايا الإندونيسية؛ وذلك للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ22 للكرة الطائرة تحت 20 عامًا، التي ستنطلق خلال الفترة من 23 إلى 30 يوليو الحالي، بمشاركة 16 منتخبًا.
ويلعب الأخضر في المجموعة الأولى التي تضم أستراليا وهونغ كونغ وإندونيسيا.
وسيلعب المنتخب السعودي أولى مبارياته أمام أستراليا يوم الثلاثاء 23 يوليو، ثم أمام إندونيسيا يوم الأربعاء، وأخيرًا أمام هونغ كونغ يوم الخميس المقبل.
وكان المنتخب السعودي قد استعد لهذه البطولة على ثلاث مراحل، بدأها بمعسكر داخلي في مدينة الخبر، ثم المرحلة الثانية في القاهرة، واختتم معسكره في تركيا.
وتضم قائمة المنتخب: عمار المدني - علي آل جبر - جاسم المهنا -حسن آل سلام - رشيد السهلي - مانع السهلي- رشاد أبو الخير - محمود السواري - علي آل سلام- مقتدى آل زواد - بدر العوامي - جاسم الحمود.
ويترأس بعثة المنتخب عضو مجلس الإدارة إبراهيم البراهيم وعبدالمحسن آل عبيد، والمشرف على المنتخب عبدالله الجبر.
ويشرف على المنتخب فنيًّا المدرب التونسي محمد بن علي الشيخ، ومساعد مدرب ماجد الشمري، والإداري عبدالله معشي، وأخصائي العلاج الطبيعي محمد آل أنصيف، والإحصاء صبري كدوس، ويشارك في البطولة الحكم أحمد الرجب.