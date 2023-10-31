المسحل: ترشحنا لاستضافة كأس العالـم 2034 يجسد شغف السعوديين بكـرة القدم

وقال رئيس اتحاد القدم :" بداية.. أجدد الشكر لأكثر من 125 اتحادًا كرويًا من مختلف أنحاء العالم، على دعمهم الكبير لملف السعودية 2034، منذ إرسال خطاب الترشح الرسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القـدم قبل أسابيع قليلة، وهذا يدل علـى ثقـة كبيرة منحت لنا من مختلف الدول، تجعلنا أمام حافز كبير لاستضافة نسخة مميزة لعشاق كرة القدم، بعد 11 عامًا من الآن بمشيئة الله-".