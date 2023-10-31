المسحل: ترشحنا لاستضافة كأس العالـم 2034 يجسد شغف السعوديين بكـرة القدم

أكد ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم أن رحلة ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، تبدأ اليوم فصًلا جديدًا.
و أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الثلاثاء أن السعودية هي الاتحاد الوحيد لكرة القدم الذي تقدم بعرض لاستضافة كأس العالم 2034 بحلول الموعد النهائي المحدد.
وقال رئيس اتحاد القدم :" بداية.. أجدد الشكر لأكثر من 125 اتحادًا كرويًا من مختلف أنحاء العالم، على دعمهم الكبير لملف السعودية 2034، منذ إرسال خطاب الترشح الرسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القـدم قبل أسابيع قليلة، وهذا يدل علـى ثقـة كبيرة منحت لنا من مختلف الدول، تجعلنا أمام حافز كبير لاستضافة نسخة مميزة لعشاق كرة القدم، بعد 11 عامًا من الآن بمشيئة الله-".
وأضاف المسحل :"إن ترشحنا لاستضافة كأس العالـم 2034، يجسد شغف السعوديين بكـرة القدم، ويؤكد سعي بلادنا لتحقيق المزيد من التقدم والنمو لهذه اللعبة، وهو ما يجعلنا نؤكد التزامنا في الاتحاد السعودي لكرة القـدم بتلبية جميع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لنيل حق الاستضافة".
وتابع :"جميع أفراد عائلة كرة القـدم السعودية يبذلون قصارى جهدهم؛ لتحقيق حلـم السعوديين والسعوديات، برؤية بطولة كأس العالم في المملكة لأول مرة، وهي دعوة مفتوحة لجميع شعوب العالم للاستمتاع والتفاعل مع الإرث الثقافي الأصيل والغني للمملكة، والاستمتاع بتجربة غير مسبوقة في مختلف مناطق وطننا الغالي".
وأتم :"ختامًا.. نؤمن بقدرة كرة القـدم الكبيرة علـى إلهـام الأجيـال القادمـة، ونتطلع لأن تساهم بطولة كأس العالـم 2034 في تطوير وتنمية اللعبة فـي جميع أنحاء العالم.