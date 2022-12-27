في الجولة 14 من "دوري يلو".. الأهلي والعربي "سلبية"

حسم التعادل السلبي مواجهة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أمام نظيره العربي، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، على أرض ملعب إدارة التعليم بعنيزة.