في الجولة 14 من "دوري يلو".. الأهلي والعربي "سلبية"

حسم التعادل السلبي مواجهة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أمام نظيره العربي، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، على أرض ملعب إدارة التعليم بعنيزة.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، رغم محاولات الأهلي بلوغَ مرمى العربي، لكن التسديدات الأربع جانبها الصواب.
وفي الشوط الثاني طالب العربي بركلة جزاء عند الدقيقة 74، لكن حكم اللقاء عاد لتقنية var ورفض احتساب ذلك.
وتصدى حارس الأهلي محمد الربيعي عند الدقيقة 79 لتسديدة قوية من لاعب العربي "ساندرو مانويل".
بتلك النتيجة بقي الأهلي سادسًا برصيد 20 نقطة، فيما قفز العربي للمركز الثاني برصيد 26 نقطة.