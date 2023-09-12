رئيس الاتحاد السعودي لكرة القاعدة والكرة الناعمة "ابن حميد": نسعى لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ورفع جودة الحياة.. ضمن أهداف رؤية 2030

وقّع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القاعدة والكرة الناعمة نايف بن حميد، عقد شراكة مع إحدى الشركات الوطنية، كراعٍ رسمي للاتحاد، وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقية في ملعب نادي الدرعية بالرياض.
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد رئيس مجلس الإدارة نايف بن حميد أهمية الاتفاقية؛ لكونها ستتيح لاتحاد كرة القاعدة مواصلة تطوير ونشر اللعبة في مختلف أنحاء المملكة، وتحقيق أهداف الاتحاد الاستراتيجية، ورفع جودة الحياة للمجتمع، من خلال الرياضة، وذلك ضمن أهداف رؤية السعودية 2030.
وتابع: "الاتفاقية ستكون إيجابية في جوانب كثيرة، ومن ضمنها توفير قاعدة قوية للعبة في المملكة، وبروز المواهب والمميزين، وبالتالي خدمة المنتخبات الوطنية في اللعبة.
واختتم "ابن حميد": "هذه الشراكة هي البداية، وتمثل هدفنا منذ اليوم في صناعة شراكات نوعية، مع مختلف المؤسسات والشركات، بما يعزز حضور رياضة كرة القاعدة والكرة الناعمة على المستويين المحلي والدولي.