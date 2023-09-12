رئيس الاتحاد السعودي لكرة القاعدة والكرة الناعمة "ابن حميد": نسعى لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ورفع جودة الحياة.. ضمن أهداف رؤية 2030

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد رئيس مجلس الإدارة نايف بن حميد أهمية الاتفاقية؛ لكونها ستتيح لاتحاد كرة القاعدة مواصلة تطوير ونشر اللعبة في مختلف أنحاء المملكة، وتحقيق أهداف الاتحاد الاستراتيجية، ورفع جودة الحياة للمجتمع، من خلال الرياضة، وذلك ضمن أهداف رؤية السعودية 2030.