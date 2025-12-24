دوري أبطال آسيا 2: النصر يسحق الزوراء ويحقق العلامة الكاملة في دور المجموعات

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي الفوز على ضيفه الزوراء العراقي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء.
وانتهت المباراة التي أُقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة بفوز النصر بخمسة أهداف لهدف.
سجل أهداف المباراة كومان في الدقيقة 13، قبل أن يضيف ويسلي الهدف الثاني في الدقيقة 19.
وأضاف اللاعب عبد الإله العمري الهدف الثالث في الدقيقة 28، قبل أن يضيف جواو فيليكس الهدف الرابع في الدقيقة 44.
وفي بداية شوط المباراة الثاني، نجح اللاعب إبراهيم توميوا في تسجيل هدف الزوراء الأول في الدقيقة 50، قبل أن يضيف كينغسلي كومان الهدف الخامس للنصر في الدقيقة 56.