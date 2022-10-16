أولسان هيونداي يتوّج بلقب الدوري الكوري الجنوبي.. على حساب جانجوون

توّج فريق أولسان هيونداي بلقب الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم بعد فوزه، الأحد، على مضيفه جانجوون 2-1.
وتقدّم جانجوون بهدف عن طريق كيم داي وون، من ضربة جزاء في الدقيقة 66، ثم أدرك ووم وون سونج التعادل لأولسان في الدقيقة 75، وخطف المهاجم المجري مارتين آدم هدف الفوز قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.
وتفوّق أولسان بطل آسيا مرتين من قبل، بفارق تسع نقاط على جينبوك صاحب المركز الثاني، مع تبقي جولتين فقط على نهاية الموسم.
وحلّ جنبوك ثانيًا، وسيتأهّل رفقة أولسان لدوري أبطال آسيا، بينما تذيّل سيونجنام البطل القاري مرتين جدول الترتيب ليهبط للدرجة الثانية.