أولسان هيونداي يتوّج بلقب الدوري الكوري الجنوبي.. على حساب جانجوون

وتقدّم جانجوون بهدف عن طريق كيم داي وون، من ضربة جزاء في الدقيقة 66، ثم أدرك ووم وون سونج التعادل لأولسان في الدقيقة 75، وخطف المهاجم المجري مارتين آدم هدف الفوز قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.