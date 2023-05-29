انطلاق البطولة المفتوحة السابعة للهوكي بجدة.. الخميس المقبل

من جهته أكد رئيس الاتحاد السعودي للهوكي المهندس محمد المنديل، حرص الاتحاد على الاستمرار في تنظيم مثل هذه البطولات التي يسعى من خلالها إلى التعريف باللعبة بإقامتها وتنظيمها في عدد من المناطق السعودية.