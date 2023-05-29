انطلاق البطولة المفتوحة السابعة للهوكي بجدة.. الخميس المقبل

تنطلق البطولة المفتوحة السابعة للهوكي، الخميس المقبل، على ملاعب النادي الأهلي السعودي في محافظة جدة، وتستمر لمدة يومين.
وتُلعب البطولة تحت إشراف الاتحاد السعودي للهوكي، وبمشاركة 40 لاعبًا، يمثلون أربعة فرق.
البطولة هي السابعة ضمن سلسلة من البطولات التي نظمها الاتحاد على مستوى المملكة؛ حيث توج "فريق نقي" بكأس البطولة المفتوحة السادسة الأخيرة التي نظمها الاتحاد السعودي، في مارس الماضي بالمنطقة الشرقية.
من جهته أكد رئيس الاتحاد السعودي للهوكي المهندس محمد المنديل، حرص الاتحاد على الاستمرار في تنظيم مثل هذه البطولات التي يسعى من خلالها إلى التعريف باللعبة بإقامتها وتنظيمها في عدد من المناطق السعودية.
وأكد "المنديل"، حرص اتحاد الهوكي على نشر ثقافة اللعبة، بالشكل الذي يتواكب مع ما تحظى به الرياضات السعودية من دعم وتطور في ظل الدعم اللامحدود الذي تحظى به الرياضة السعودية من قبل القيادة الرشيدة.