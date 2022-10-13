"قوميز" يرحّب بالعودة للدوري "السعودي" خلال الموسم المقبل

كشف موقع "yeniakit" التركي عن تلقّي الفرنسي بافميتمبي قوميز مهاجم الهلال السابق، عرضًا من نادي التعاون السعودي خلال فترة الانتقالات المقبلة.
ووفقًا للموقع التركي: فإن عرض التعاون الذي قدر بـ1.5 مليون يورو سنويًّا، قد لاقى قبولًا من غوميز الذي يجده عرضًا جذّابًا للموسم المقبل.
وينتهي عقد بافيتمبي غوميز مع نادي غلطة سراي بنهاية الموسم الجاري، الذي انضمّ إليه خلال فترة الانتقالات الماضية ولمدة موسم واحد.
ونجح غوميز أثناء الموسم الماضي في إحراز 9 أهداف في 14 مباراة بالدوري التركي، كما استطاع في هذا الموسم حتى الآن في إحراز 4 أهداف خلال 8 مباريات مع غلطة سراي.