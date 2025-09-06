بنزيما يسجّل بداية تاريخية في موسمه الثالث بدوري روشن

احتفل الاتحاديون بقائد فريقهم، كريم بنزيما، بعدما بلغ الهدف رقم 500 في مسيرته الكروية، خلال مباراة الاتحاد الافتتاحية في دوري روشن السعودي 2025–2026 أمام فريق الأخدود.
وكان المهاجم الفرنسي بحاجة إلى هدفين فقط لبلوغ خماسيته المئوية، قبل انطلاق موسمه الثالث مع الاتحاد. ومع تسجيله "هاتريك" في المباراة، وهو الثالث له بقميص "العميد" في الدوري، تجاوز حاجز الـ500 هدف رسمي.
وسجل بنزيما حتى الآن 41 هدفًا مع الاتحاد، بينها 33 هدفًا في بطولة دوري روشن السعودي.
بالمقارنة مع مشواره السابق مع أولمبيك ليون الفرنسي وريال مدريد الإسباني، يُظهر معدل بنزيما التهديفي مع الاتحاد تفوقًا ملحوظًا. فقد أحرز 41 هدفًا بقميص الاتحاد، مقارنة بـ66 هدفًا أحرزها مع ليون خلال 5 مواسم، ما يعني أن معدله الحالي أعلى نسبيًّا.
وفي بطولات الدوري، يُسجّل بنزيما في دوري روشن بمعدل 11 هدفًا كل 17 مباراة، وهو المعدل الأعلى في مسيرته، مقارنة بأقل من 7 أهداف في الدوري الفرنسي، وأقل من 10 أهداف في "الليغا" الإسبانية، لنفس عدد المباريات.
وخلال موسمه الثاني، قاد بنزيما فريقه لتحقيق بطولتي دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين.
ويُعد المهاجم الفرنسي أحد 4 لاعبين فقط تمكنوا من الوصول إلى 30 مساهمة تهديفية أو أكثر في موسم واحد، بعدما ساهم بـ30 هدفًا الموسم الماضي، متساويًا مع نجم الهلال سالم الدوسري.
وسبق أن حقق هذا الرقم المغربي عبدالرزاق حمدالله في أول موسمين له بالدوري، ثم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الموسم قبل الماضي.