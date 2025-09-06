بنزيما يسجّل بداية تاريخية في موسمه الثالث بدوري روشن

وفي بطولات الدوري، يُسجّل بنزيما في دوري روشن بمعدل 11 هدفًا كل 17 مباراة، وهو المعدل الأعلى في مسيرته، مقارنة بأقل من 7 أهداف في الدوري الفرنسي، وأقل من 10 أهداف في "الليغا" الإسبانية، لنفس عدد المباريات.