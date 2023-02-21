الهلال في مواجهة فولاد خوزستان الإيراني والشباب يلاقي الدحيل القطري

وجرت منافسات الدور ثمن النهائي يومَي الأحد والاثنين، فيما تقام مباراتا الدور ربع النهائي يوم الخميس، على أن تجري مواجهة الدور قبل النهائي يوم الأحد، حيث يبلغ الفائز المباراة النهائية من البطولة التي ستقام بنظام الذهاب والإياب إذ تلعب مباراة الذهاب يوم 29 أبريل المقبل على أرض الفريق المتأهل من منطقة الغرب، على أن تلعب مباراة الإياب يوم 6 مايو المقبل في سايتاما باليابان على أرض فريق أوراوا ريد دايموندز المتأهل إلى النهائي عن منطقة الشرق.