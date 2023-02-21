الهلال في مواجهة فولاد خوزستان الإيراني والشباب يلاقي الدحيل القطري

أوقعت القرعة نادي الهلال حامل اللقب في مواجهة فولاد خوزستان الإيراني، في حين يتقابل الشباب السعودي مع الدحيل القطري، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب.
جاء ذلك خلال حفل سحب قرعة الأدوار النهائية الذي أُقيم الثلاثاء بالعاصمة القطرية الدوحة، التي تستضيف منافسات الأدوار الإقصائية لمنطقة الغرب بضيافة الاتحاد القطري لكرة القدم.
وتأهل الشباب السعودي إلى دور ربع النهائي بعد فوزه على ناساف كارشي الأوزبكي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جرى يوم الأحد على استاد الجنوب، فيما بلغ الدحيل القطري الدور ذاته بعدما تجاوز الريان بركلات الترجيح 7 – 6، بعد التعادل بهدف لمثله في مواجهة قطرية خالصة، التي أُقيمت الأحد على استاد الثمامة.
وضمن فولاد خوزستان الإيراني العبور إلى ربع النهائي بتجاوز الفيصلي السعودي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جرى يوم الإثنين على استاد الثمامة، فيما أكمل الهلال السعودي -حامل اللقب- عقد المتأهلين، بعدما تجاوز شباب أهلي دبي الإماراتي بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جرى على استاد الجنوب أمس الإثنين.
وجرت منافسات الدور ثمن النهائي يومَي الأحد والاثنين، فيما تقام مباراتا الدور ربع النهائي يوم الخميس، على أن تجري مواجهة الدور قبل النهائي يوم الأحد، حيث يبلغ الفائز المباراة النهائية من البطولة التي ستقام بنظام الذهاب والإياب إذ تلعب مباراة الذهاب يوم 29 أبريل المقبل على أرض الفريق المتأهل من منطقة الغرب، على أن تلعب مباراة الإياب يوم 6 مايو المقبل في سايتاما باليابان على أرض فريق أوراوا ريد دايموندز المتأهل إلى النهائي عن منطقة الشرق.