فاتح تيريم مرشح لتدريب المنتخب السعودي

وأشار إلى أن تيريم ليس المرشح الوحيد الذي تم تقييمه من قِبل الاتحاد السعودي، الذي سيتعين عليه اتخاذ قرار قريبًا، لكن مدرب غلطة سراي السابق سيمثل بالتأكيد قيمة مضافة.