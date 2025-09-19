"إنزاغي" و"يايسله" يكشفان التشكيلة الأساسية لكلاسيكو الهلال والأهلي

في قمة منتظرة ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025/26 (#عزّنا_بطبعنا)، أعلن مدربا الهلال والأهلي عن التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها كل فريق مواجهة "الكلاسيكو" المنتظرة، والتي تقام مساء اليوم الجمعة 19 سبتمبر على ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.
واختار الإيطالي سيميوني إنزاغي، المدير الفني للهلال، التشكيلة التالية:
ياسين بونو (حارس مرمى)، حمد اليامي، حسان تمبكتي، خاليدو كوليبالي، ثيو هيرنانديز، سافيتش، روبين نيفيز، ناصر الدوسري، مالكوم، نونيز، سالم الدوسري.
في المقابل، دخل الألماني ماتيوس يايسله، مدرب الأهلي، بالتشكيلة التالية:
إدواردو ميندي (حارس مرمى)، علي مجرشي، ديميرال، إيبانيز، زكريا هوساوي، فرانك كيسيه، زياد الجهني، ماتيوس غونسالفيس، رياض محرز، إنزو ميو، إيفان توني.
وتُعد مواجهة الأهلي والهلال من أقوى وأبرز مواجهات الجولة الثالثة، حيث يسعى الفريقان لتأكيد حضورهما في سباق الصدارة مبكرًا.
الأهلي يحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، بعد فوز وتعادل في أول جولتين، فيما يدخل الهلال اللقاء وفي رصيده 4 نقاط أيضًا، عقب فوز على الرياض وتعادل مع القادسية.