"إنزاغي" و"يايسله" يكشفان التشكيلة الأساسية لكلاسيكو الهلال والأهلي

في المقابل، دخل الألماني ماتيوس يايسله، مدرب الأهلي، بالتشكيلة التالية:

إدواردو ميندي (حارس مرمى)، علي مجرشي، ديميرال، إيبانيز، زكريا هوساوي، فرانك كيسيه، زياد الجهني، ماتيوس غونسالفيس، رياض محرز، إنزو ميو، إيفان توني.