رئيس الهلال "ابن نافل": طالبنا رابطة الدوري "رسميًّا" بتأجيل مباراة الأهلي

وزاد رئيس الهلال: "إن كل مباراة مهمة للفريق، وجدول مباريات الفريق صعبة؛ لذلك نتمنى تأجيل مباراتنا أمام الأهلي؛ لأنها تأتي بين مباراتين في دوري أبطال آسيا، ونتمنى مراعاة السفر والإرهاق الذي يعاني منه الفريق". مؤكدًا: "لا نرغب في حدوث إصابات عضلية في الفريق. والهلال به عناصر مهمة للدوري".