رئيس الهلال "ابن نافل": طالبنا رابطة الدوري "رسميًّا" بتأجيل مباراة الأهلي

قال فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة نادي الهلال غير الربحية، إنهم طالبوا رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين "رسميًّا" بتأجيل مواجهة الفريق المقبلة أمام الأهلي في دوري روشن.
وتابع "ابن نافل" في تصريحات عبر قناة "SSC": "إن شاء الله تتأجل مباراة الأهلي، ونحن طالبنا بشكل رسمي بالتأجيل، ورابطة الدوري الإماراتية أجّلت مباراة ممثلهم فريق العين".
وزاد رئيس الهلال: "إن كل مباراة مهمة للفريق، وجدول مباريات الفريق صعبة؛ لذلك نتمنى تأجيل مباراتنا أمام الأهلي؛ لأنها تأتي بين مباراتين في دوري أبطال آسيا، ونتمنى مراعاة السفر والإرهاق الذي يعاني منه الفريق". مؤكدًا: "لا نرغب في حدوث إصابات عضلية في الفريق. والهلال به عناصر مهمة للدوري".
وتوَّج ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، فريق الهلال أمس الخميس بلقب السوبر السعودي للمرة الرابعة في تاريخه؛ وذلك إثر تفوُّقه في المباراة النهائية لنسخة 2024 على نظيره الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدف، التي احتضنها ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.