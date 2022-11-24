النجم العالمي "كريستيانو رونالدو" أول لاعب يسجل في 5 نسخ من كأس العالم

ووضع "رونالدو" بصمته في المحطة الأولى لمشاركة منتخب بلاده، اليوم الخميس، أمام غانا، على ملعب 974، حينما أحرز الهدف الأول من ركلة جزاء عند الدقيقة 65، ودون اسمه في السجل التاريخي للمونديال كأول لاعب يسجل في خمس نسخ متتالية من المونديال العالمي.