النجم العالمي "كريستيانو رونالدو" أول لاعب يسجل في 5 نسخ من كأس العالم

سجل قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم "المخضرم "كريستيانو رونالدو" حضوره المميز في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 (النسخة 22).
ووضع "رونالدو" بصمته في المحطة الأولى لمشاركة منتخب بلاده، اليوم الخميس، أمام غانا، على ملعب 974، حينما أحرز الهدف الأول من ركلة جزاء عند الدقيقة 65، ودون اسمه في السجل التاريخي للمونديال كأول لاعب يسجل في خمس نسخ متتالية من المونديال العالمي.
وكانت البرتغال قد حققت انتصاراً ثميناً، مساء اليوم، على غانا بنتيجة 3/2 لصالح المجموعة الثامنة، وتصدرت مجموعتها، فيما جاءت كوريا الجنوبية ثانياً والأورجواي ثالثاً (بنقطة واحدة لكل منتخب)، فيما خلت غانا من النقاط.