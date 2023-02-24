كأس آسيا للشباب تنطلق الأربعاء.. الأخضر يستهل مشواره بملاقاة قرغيزستان

وتبدأ مباريات البطولة يوم الأربعاء، عندما تتقابل أستراليا مع فيتنام على إستاد الاستقلال في فيرغانا، وذلك ضمن المجموعة الثانية، في حين يلتقي فريقان سبق لهما الفوز بلقب البطولة، وهما إندونيسيا والعراق، وذلك على إستاد لوكوموتيف في طشقند، ضمن المجموعة الأولى.