كأس آسيا للشباب تنطلق الأربعاء.. الأخضر يستهل مشواره بملاقاة قرغيزستان

يستعد نجوم المستقبل في قارة آسيا لانطلاق المنافسة القارية، وذلك من خلال كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2023 في أوزبكستان، والتي تبدأ مبارياتها اعتباراً من يوم الأربعاء 1 مارس.
وتعود البطولة بهذا المسمى الجديد، بعدما كانت تحمل في السابق اسم بطولة آسيا تحت 19 عاماً، وهي ستكون مؤهلة إلى نهائيات كأس العالم للشباب تحت 23 عاماً 2023 في إندونيسيا، والتي تقام خلال الفترة من 20 مايو ولغاية 11 يونيو.
وتستمر مباريات البطولة على مدار 19 يوماً، وذلك في مدينتي طشقند وفيرغانا، حيث يتنافس 16 منتخباً من أجل الفوز باللقب القاري الثمين، حيث تقام المباراة النهائية يوم 18 مارس.
وتبدأ مباريات البطولة يوم الأربعاء، عندما تتقابل أستراليا مع فيتنام على إستاد الاستقلال في فيرغانا، وذلك ضمن المجموعة الثانية، في حين يلتقي فريقان سبق لهما الفوز بلقب البطولة، وهما إندونيسيا والعراق، وذلك على إستاد لوكوموتيف في طشقند، ضمن المجموعة الأولى.
وفي ذات اليوم، تتقابل أوزبكستان المضيفة مع سوريا على إستاد بونيودكور في طشقند ضمن المجموعة الأولى، وقطر مع إيران على إستاد الاستقلال ضمن المجموعة الثانية.
وتنطلق مباريات المجموعة الثالثة يوم الخميس، حيث يتواجه منتخب عمان مع كوريا الجنوبية التي توجت بلقب البطولة 12 مرة، على إستاد جار في طشقند، ويليها لقاء طاجيكستان مع الأردن بعد ساعتين على إستاد لوكوموتيف.
وتقام يوم الجمعة الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة، حيث تتقابل اليابان مع الصين على إستاد جار، ويليها لقاء السعودية مع قرغيزستان على إستاد بونيودكور.
وتعود البطولة بعد توقف خمس سنوات نتيجة جائحة كوفيد-19، وهي تشهد تواجد ثمانية منتخبات سبق لها الفوز بلقب البطولة.
وينتظر أن تشهد البطولة منافسة قوية ومثيرة من أجل الفوز باللقب القاري الثمين، إلى جانب حجز بطاقات التأهل إلى كأس العالم للشباب.