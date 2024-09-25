تصفيات كأس آسيا: الأخضر الشاب يقسو على نظيره الأفغاني برباعية

اكتسح المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم نظيره منتخب أفغانستان برباعية نظيفة مساء اليوم الأربعاء، وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة أبها، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بتصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عامًا 2025 في الصين.