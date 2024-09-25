تصفيات كأس آسيا: الأخضر الشاب يقسو على نظيره الأفغاني برباعية

اكتسح المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم نظيره منتخب أفغانستان برباعية نظيفة مساء اليوم الأربعاء، وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة أبها، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بتصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عامًا 2025 في الصين.
بادر المهاجم طلال حاجي بافتتاح أهداف المباراة برأسية جميلة، انبرى لها من على حافة منطقة الجزاء، ووضعها من فوق الحارس الأفغاني في الدقيقة الـ56. وضاعف ثامر الخيبري تقدم الأخضر السعودي بإحرازه ثاني الأهداف مستغلاً تمريرة عرضية مميزة من علي المهداوي، تابعها في الشباك عند الدقيقة الـ76.
وعزز الأخضر النتيجة بتسجيله الهدف الثالث عن طريق علي المهداوي، الذي تلقى تمريرة طولية، وضعته في حالة انفراد تام، ولم يتوانَ في إيداعها الشباك، وذلك في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
واختتم ثامر الخيبري مهرجان الأهداف للمنتخب السعودي من علامة الجزاء في الدقيقة الـ(90+4).
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 20 عامًا يستضيف في أبها المجموعة "الرابعة" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2025 في الصين، التي تضم إلى جواره منتخبات أستراليا، فلسطين، أفغانستان وماكاو.