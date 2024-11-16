"الأخضر" يبدأ المران الأول في جاكرتا

ووصلت بعثة المنتخب السعودي، أمس الجمعة، إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا؛ استعدادًا لملاقاة منتخب إندونيسيا مساء يوم الثلاثاء القادم الموافق التاسع عشر من شهر نوفمبر الجاري على "غيلورا بونغ كارنو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.