"الأخضر" يبدأ المران الأول في جاكرتا

انطلق قبل قليل المران الأول لصقور المنتخب السعودي في جاكرتا، وبلغت درجة الحرارة في أجواء المران 28 درجة.
جاء ذلك في تغريدة للمنتخب السعودي من خلال حسابه على منصة "إكس".
ووصلت بعثة المنتخب السعودي، أمس الجمعة، إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا؛ استعدادًا لملاقاة منتخب إندونيسيا مساء يوم الثلاثاء القادم الموافق التاسع عشر من شهر نوفمبر الجاري على "غيلورا بونغ كارنو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وكان المنتخب السعودي قد تعادل خارج ملعبه مع أستراليا 0- 0 يوم الخميس على استاد ملبورن ريكتانغولار في ملبورن، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية، الطريق إلى كأس العالم 2026.
وتتصدر اليابان ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، مقابل 6 نقاط من خمس مباريات لكل من أستراليا والسعودية والصين، و5 للبحرين، و3 لإندونيسيا.
جدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثالثة ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وإلى جانب منتخبات: اليابان، أستراليا، البحرين، الصين، إندونيسيا.