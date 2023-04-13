النصر يُعلن إقالةَ مدرّبه غارسيا وعيّن الكرواتي دينكو ايليتشيتش

أعلن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، مساء اليوم الخميس، رسميًّا؛ فسخَ عقد مدرب الفريق الكروي الأول الفرنسي رودي غارسيا.
وقال النادي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "قرّرت إدارة نادي النصر رسميًّا، إنهاءَ العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد رودي غارسيا".
وتابع: "مثمّنين له كافةَ الجهود التي بذلها مع النصر، ومتمنّين له التوفيق".
وقرّرت إدارة النادي تكليف المدير الفني للفئات السنية بالنادي، الكرواتي دينكو ايليتشيتش، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم.
يشار إلى أن المدرب الفرنسي واجه انتقادات واسعة من جماهير نادي النصر في الفترة الماضية، وتحديدًا بعد تعثُّره في الجولة الأخيرة بالتعادل ضد الفيحاء، بالإضافة إلى المستويات المتواضعة التي يقدّمها الفريق في أغلب المباريات، التي أدّت إلى فقدانه صدارة الدوري بعد خسارته من منافسه الاتحاد الذي أقصاه قبلها من كأس السوبر السعودي.
وكانت إدارة النادي قد تعاقدت مع مدرب ليون ومرسيليا وروما السابق في بداية الموسم، وتحديدًا في شهر يوليو من العام الماضي بعقد يمتدّ لموسمين.
وخاض الفريق تحت قيادة غارسيا، 26 مباراة في جميع المسابقات؛ انتصر في 18 مباراة، وخسر 3، وتعادل في 5 مباريات.