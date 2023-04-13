النصر يُعلن إقالةَ مدرّبه غارسيا وعيّن الكرواتي دينكو ايليتشيتش

يشار إلى أن المدرب الفرنسي واجه انتقادات واسعة من جماهير نادي النصر في الفترة الماضية، وتحديدًا بعد تعثُّره في الجولة الأخيرة بالتعادل ضد الفيحاء، بالإضافة إلى المستويات المتواضعة التي يقدّمها الفريق في أغلب المباريات، التي أدّت إلى فقدانه صدارة الدوري بعد خسارته من منافسه الاتحاد الذي أقصاه قبلها من كأس السوبر السعودي.