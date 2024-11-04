بيولي مدرب النصر: لدينا مهمة مهمة غدًا أمام فريق نعرفه جيدًا

أكد ستيفانو بيولي، مدرب نادي النصر، أن مباراة الغد مهمة للغاية، مشيرًا إلى أن الفريق سيواجه خصمًا واضحًا في طريقة لعبه وتشكيلته، وأنهم مستعدون للمباراة بشكل جيد.
جاء حديث المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريقه مع ضيفه العين الإماراتي، التي ستقام يوم الثلاثاء على استاد جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة دوري أبطال آسيا (منطقة الغرب) للنخبة 2024-2025.
وقال بيولي: "نحن نعمل على استقرار المستوى، ونرغب في أن نظهر بنفس الأداء الذي شاهده الجميع في المباراة الماضية". وأضاف: "نعرف نادي العين وتاريخ المباريات بيننا وبينهم، وسنلعب بأفضل طريقة ممكنة بناءً على دراستنا للخصم".
من جانبه، قال اللاعب نواف بوشل: "استعداداتنا قوية للمباراة، وبإذن الله نحقق النقاط الثلاث ونسعد جماهيرنا. الحمد لله، المستوى الذي ظهرت به كان بفضل الله أولًا، ثم مساعدة زملائي اللاعبين".
وأضاف بوشل: "كل ما نعد به جماهيرنا هو أن نبذل كل ما بوسعنا لإسعادهم. أي لاعب يحصل على ثقة المدرب سيقدم أفضل ما لديه، وبإذن الله سأقدم المزيد والمزيد بفضل ثقة المدرب والجماهير".