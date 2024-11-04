بيولي مدرب النصر: لدينا مهمة مهمة غدًا أمام فريق نعرفه جيدًا

من جانبه، قال اللاعب نواف بوشل: "استعداداتنا قوية للمباراة، وبإذن الله نحقق النقاط الثلاث ونسعد جماهيرنا. الحمد لله، المستوى الذي ظهرت به كان بفضل الله أولًا، ثم مساعدة زملائي اللاعبين".