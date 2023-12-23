الاتفاق يتواصل مع الهلال للحصول على خدمات "عبدالإله المالكي" بالميركاتو الشتوي

تواصلت إدارةُ نادي الاتفاق مع نظيرتها في الهلال؛ للحصول على خدمات "عبدالإله المالكي" لاعب خط وسط الفريق، خلال الميركاتو الشتوي القادم.
ووفقًا لمصادر برنامج "برا الـ18" عبر "SSC": فإن إدارة الاتفاق تواصلت منذ حوالي شهر مع الهلال لكسب خدمات "عبدالإله المالكي"، بنظام الإعارة، وخاصة أن اللاعب لا يشارك أساسيًّا مع فريقه، وحاجة الاتفاق للتعاقد مع لاعب في هذا المركز.
وذكرت التقارير أن إدارة الهلال أخبرت مسؤولي الاتفاق بأنها لن تخوض في تفاصيل إعارة أي لاعب حتى تتّضح متطلبات الفريق الفنية خلال الفترة الشتوية.
وأكّدت تلك التقاريرُ أن وكيل اللاعب أبلغ الاتفاق بمبلغ إعارة المالكي والذي يزيد على 10 ملايين ريال؛ إذ ترى إدارة الاتفاق أنه مبالغ فيه، ولكنهم لا تزال لديهم الرغبة في الحصول على خدمات اللاعب في حالة موافقة إدارة الهلال.
ولعب "عبدالإله المالكي" البالغ من العمر 29 عامًا، لنادي الهلال منذ 2022، كما لعب سابقًا لناديَي الاتحاد والوحدة، كما يلعب للمنتخب السعودي منذ 2019.