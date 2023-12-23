الاتفاق يتواصل مع الهلال للحصول على خدمات "عبدالإله المالكي" بالميركاتو الشتوي

ووفقًا لمصادر برنامج "برا الـ18" عبر "SSC": فإن إدارة ‎الاتفاق تواصلت منذ حوالي شهر مع الهلال لكسب خدمات "عبدالإله المالكي"، بنظام الإعارة، وخاصة أن اللاعب لا يشارك أساسيًّا مع فريقه، وحاجة الاتفاق للتعاقد مع لاعب في هذا المركز.