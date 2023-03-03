كأس آسيا للشباب: الأخضر السعودي يدشِّن حملةَ الدفاع عن لقبه بالفوز على قرغيزستان

فاز المنتخب السعودي حامل اللقب، على منتخب قرغيزستان 1-0، يوم الجمعة، على ستاد بونيودكور في طشقند، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا للشباب تحت 20 عامًا 2023، في أوزبكستان.
وبعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، سجل المنتخب السعودي هدف الفوز في الدقيقة 50، عبر ضربة جزاء نفّذها عبدالله رديف.
وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، يوم الجمعة أيضًا؛ فوز اليابان على الصين 2-1 على ستاد جار.
وتصدَّرت اليابان ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق عدد الأهداف المسجلة أمام السعودية، في حين بقي رصيد الصين وقرغيزستان خاليًا من النقاط.
وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الاثنين؛ حيث تلتقي الصين مع السعودية، وقرغيزستان مع اليابان.
ويتأهّل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، الذي تقام مبارياته يومي 11 و12 مارس/ آذار.
ويشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة تتأهَّل إلى كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا 2023 في إندونيسيا.