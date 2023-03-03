كأس آسيا للشباب: الأخضر السعودي يدشِّن حملةَ الدفاع عن لقبه بالفوز على قرغيزستان

فاز المنتخب السعودي حامل اللقب، على منتخب قرغيزستان 1-0، يوم الجمعة، على ستاد بونيودكور في طشقند، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا للشباب تحت 20 عامًا 2023، في أوزبكستان.